وكالة يابانية: انخفاض الغموض السياسي بعد انتخابات تركيا يدعم تصنيفها الائتماني

قالت وكالة التصنيف الائتماني اليابانية العالمية JCR، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض الغموض في السياسة التركية الداخلية عقب الانتخابات (الأحد)، خطوة إيجابية بالنسبة لتصنيفها الائتماني.

جاء ذلك في بيان الوكالة عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهدتها تركيا أول الأمس الأحد، وتمخضت عن فوز الرئيس رجب طيب أردوغان فيها، وفق نتائج أولية غير رسمية.

وأوضح البيان أن الوكالة ستواصل مراقبة فيما إذا كانت إدارة الرئيس أردوغان ستركز على الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتصحيح الخلل في الاقتصاد الكلي.

وأضاف: "انخفاض الغموض في السياسة الداخلية عقب الانتخابات في تركيا إيجابي من حيث التصنيف الائتماني".

وتوقع البيان تعزيز حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بقيادة أردوغان، قاعدته السياسية بعد فوزه في الانتخابات.

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة رقمًا قياسياً، حيث بلغت نحو 88%، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.59 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرّم إنجه، على 30.64 بالمائة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.66 بالمائة من الأصوات (344 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة، الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 33.94 بالمائة من الأصوات (189مقعدًا)، وحزب الشعوب الديمقراطي، على 11.7 بالمائة.