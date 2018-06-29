الليرة التركية تواصل ارتفاعها أمام الدولار في أعقاب الانتخابات

تواصل الليرة التركية صعودها أمام الدولار الأمريكي، عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في تركيا الأحد الماضي.

وتراجعت قيمة الدولار أمام الليرة التركية صباح اليوم بنسبة 0,5 بالمئة لتصل عند الساعة 10:25 بالتوقيت المحلي إلى 4,5610 ليرة.

وأمس تراجعت قيمة الدولار بنسبة 0,76 لتصل إلى 4,5854 ليرة تركية.

ويتوقع خبراء أن تواصل الليرة التركية تحسنها المستمر منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد زوال حال الغموض السياسي، واتجاه الأنظار نحو المؤشرات الاقتصادية والخطوات التي من المنتظر أن تتخذها الحكومة التركية الجديدة لتحسين أدائها.