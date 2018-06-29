صادرات تركيا ترتفع 5.3% في مايو الماضي لتصل إلى 14.3 مليار دولار

ارتفعت قيمة الصادرات التركية بنسبة 5.3 في المائة في شهر مايو الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 14.3 مليار دولار مع زيادة الواردات بنسبة 5.5 في المائة إلى 22.65 مليار دولار حسب ما ذكره معهد الإحصاء التركي (تركستات) يوم الجمعة.

ووفقا لبيانات تركستات، اتسع العجز في التجارة الخارجية من 5.7 في المائة إلى 7.76 مليار دولار في مايو.

وذكر معهد الإحصاء التركي "أن تغطية الصادرات للواردات في مايو 2018، بلغت نسبة 64.8 في المائة بينما كانت 64.9 في المائة في مايو 2017".

وارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي في شهر مايو بنسبة 19.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 7.287 مليار دولار. إذ بلغت حصة الاتحاد الأوروبي من إجمالي الصادرات التركية 50.9 في المائة في حين كانت 45 في المائة في نفس الشهر من العام الماضي، وفقا للبيانات.

وقال تركستات "في مايو 2018 كانت الدول الرئيسية الشريكة للصادرات مع تركيا هي ألمانيا، بإجمالي 1.357 مليار دولار. تليها إيطاليا 885 مليون دولار والمملكة المتحدة بمبلغ 858 مليون دولار وإسبانيا 759 مليون دولار."

وجاءت الصين في المرتبة الأولى من حيث حجم الواردات في مايو بإجمالي 2.8 مليار دولار، تليها ألمانيا في المرتبة الثانية بـ 2.18 مليار، وروسيا الثالثة بـ 1.732 مليار، والمملكة المتحدة الرابعة بـ 1.439 مليار دولار.</p>