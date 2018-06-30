يلدريم: تركيا ستحقق توازناً في ميزانها التجاري اعتباراً من العام الجاري

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن بلاده ستحقق توازنًا في ميزانها التجاري (بين الصادرات والواردات) اعتبارًا من العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم، اليوم السبت، خلال مشاركته في مؤتمر نظّمه مجلس المصدرين في تركيا، بمدينة إسطنبول.

وأشار يلدريم إلى أن عجز الميزان التجاري سيتراجع ومستوى تحسّن الاقتصاد سيتضح أكثر مع ازدياد حجم الصادرات.

يلدريم أكّد أن تركيا بدأت مرحلة جديدة نحو أهدافها لعام 2023 (مئوية تأسيس الجمهورية)، بانتقالها من النظام البرلماني إلى الرئاسي، بقيادة رجب طيب أردوغان.

وبيّن أن لدى تركيا البنية التحتية والموارد البشرية والميزة النسبية اللازمة لتفعيل إمكاناتها، وأن شبابها هم ضمانة مستقبلها.

وشدّد يلدريم على أن تركيا تتمتع بموقع إستراتيجي، فهي نقطة عبور للطاقة والثقافات والمواصلات.

من جهة أخرى، انتقد رئيس الوزراء التركي موقف وكالات التصنيف الائتماني تجاه تركيا، مؤكًدا أن مواطنيه أفشلوا مخططاتها في الانتخابات الأخيرة.

وأوضح أنه لا يمكن لأي جهة أن تتدخل في السياسة التركية من الخارج، وأن الشعب التركي هو صاحب القرار في هذا الصدد.

وتابع: "لسنا بصدد الحصول على إذن من أحد فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي خطر داخلي أو خارجي قد تتعرض له بلادنا".