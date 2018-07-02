مؤشر قطاع التصنيع التركي دون 50 نقطة في حزيران نتيجة "الضغوط التضخمية"

بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع التركي 46.8 نقطة في نيسان/ أبريل الماضي، متأثراً بتباطؤ وتيرة إنشاء المشاريع التجارية الجديدة، وفقاً لاستقصاء نشر الاثنين.

وأظهر تقرير مؤشر قطاع التصنيع الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول، بالتعاون مع مركز "ماركيت آي إتش إس" زيادة 0.4 نقطة في حزيران/ يونيو مقارنة بأيار/ مايو، ما يشير إلى ظروف صعبة يمر بها هذا القطاع.

وقال التقرير إن الضغوط التضخمية ظلت جوهرية، انعكاساً لضعف الليرة الأخير.

وأضاف: "شهد قطاع التصنيع التركية زيادات حادة في تكاليف المدخلات كجزء من تداعيات اضطراب أسعار الصرف، مغذية بذلك بصورة أشمل أعباء التكلفة. وقد ارتفع معدل أسعار المبيع نتيجة لذلك".

ورأى أعضاء مجلس غرفة صناعة إسطنبول، بحسب التقرير، أن تطورات الطلب وظروف السوق هي السبب في ذلك.

وشكل الانخفاض في الطلبات الجديدة من المصادر الداخلية والخارجية القاعدة الرئيسية لنتائج شهر حزيران/ يونيو، وفقاً للتقرير.

ويشير المؤشر الذي يزيد على 50 نقطة إلى نمو القطاع، فيما يكشف انخفاضه عن هذا الرقم عن انكماش.