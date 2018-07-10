وزير المالية التركي يتعهد بالتصدي للتضخم واندماجاً أقوى في الأسواق العالمية

وعد وزير المالية التركي الجديد، براءت البيرق، اليوم الثلاثاء، بخفض معدلات التضخم المرتفعة في البلاد، وذلك بعد توليه الوزارة في التشكيلة الحكومية الجديدة، بعد أن شغل منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الحكومة السابقة.

وقال البيرق، خلال تسلمه وزارة المالية والخزانة في حضور نائب رئيس الوزراء السابق محمد شيشمك الذي كان يعتبر مهندس السياسات المالية في الحكومة السابقة: "في المرحلة المقبلة، سنعمل في شكل مكثف لاعادة التضخم الى خانة الآحاد".

وبلغت نسبة التضخم في تركيا 15,39 في المئة في حزيران/يونيو على مدى أساس سنوي، وهو سقف قياسي منذ 2003.

وتعهد البيرق بـ"إعطاء مثال للعالم" على صعيد الانضباط المالي والنقدي وتطبيق "سياسة نقدية قوية ونشطة".

وأكد الوزير التركي أن بلاده ستتبع في عهده سياسات مالية ونقدية تضمن "اندماجاً أقوى في الأسواق العالمية"، مؤكداً أن "تركيا ستكتب تاريخاً جديداً".