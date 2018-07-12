التبادل التجاري بين تركيا وروسيا يرتفع بنسبة 46.2% في النصف الأول من العام

ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 46.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 11.3 مليار دولار أمريكي.

وبحسب بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، فإن إجمالي صادرات البلاد إلى تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ازداد بنسبة 44.6 بالمئة، مقارنة بالفترة المذكورة من العام الماضي، ليبلغ 9.7 مليار دولار.

كما ارتفعت الواردات من تركيا خلال الفترة نفسها بنسبة 60 بالمئة، لتبلغ 1.6 مليار دولار.

ووفقاً لبيانات الدائرة المذكورة، فإن حصة التجارة الروسية مع تركيا ازادت بواقع 0.7 درجة لترتفع إلى 4.2 بالمئة من إجمالي حجم التجارة الروسية.

وكانت دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، أعلنت في وقت سابق أن تركيا تعتبر رابع أكبر شريك تجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.