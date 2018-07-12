"النقد الدولي": تركيا عازمة على تطبيق سياسات اقتصادية سليمة

أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، أن الحكومة التركية الجديدة أظهرت عزمها تطبيق سياسات اقتصادية "سليمة" بالبلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم المؤسسة المالية العالمية، جيري رايس، بالعاصمة الأمريكة واشنطن؛ حيث أجاب على أسئلة صحفية بشأن تركيا.

وحول سؤال بشأن تقليص عدد الوزارات التي لها علاقة بالاقتصاد، من 6 إلى 3 في النظام الرئاسي الجديد للحد من البيروقراطية، رفض رايس التعليق على التعديلات الهيكلية.

واعتبر أن "المهم هو أن الإدارة الجديدة تظهر عزمها على تطبيق سياسات اقتصادية سليمة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الاختلالات".

وشدد رايس على أن الإدارة الاقتصادية في تركيا أثبتت، عقب التقلبات التي شهدتها الأسواق مؤخرا، ضمان الاستقلال التنفيذي للبنك المركزي فيما يخص تحقيق استقرار الأسعار.