ملياردير ومستثمر أمريكي: تركيا ستستفيد من الحرب التجارية القائمة بين الصين وأمريكا

قال الملياردير والمستثمر الأمريكي مارك موبيوس، إن لدى البلدان النامية مثل تركيا والبرازيل والهند فرصة جيدة للاستفادة من الحرب التجارية التي اشتعلت بين الولايات المتحدة والصين.

وقال موبيوس خلال مقابلة مع قناة بلومبيرغ: "البرازيل وتركيا قد تستفيدان من حرب تجارية بسبب تراجع عملاتهما."

وأضاف أنه منذ أن أعيد انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان كرئيس لتركيا بنسبة 52.6 في المائة من الأصوات، فإن التوترات في البلاد انخفضت، الأمر الذي سيسمح للرئيس بإطلاق مشاريع كبرى جديدة مثل قناة إسطنبول المائية.

مشيرا إلى أنه "سيتم إطلاق الكثير من أنشطة البناء والإنشاءات في هذه الدولة".

وقال موبيوس إن الليرة التركية فقدت في الآونة الأخيرة الكثير من قيمتها مقابل الدولار، لكنه قال إنه يعتقد أن تركيا ستجد حلاً لهذا.

وأوضح موبيوس أن أردوغان قد أحسن صنعا في السنوات الست الماضية، وأن تركيزه على الريف التركي قد أعطى دفعاً لاقتصاد تركيا.

كما أشار الملياردير الأمريكي إلى أن اقتصاد تركيا سوف يتطور إذا أكمل أردوغان المشاريع الكبرى التي خطط لها.