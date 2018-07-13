القائمة الرئيسية
اقتصاد
القائمة الرئيسية

وزير الخزانة والمالية التركي: أولويتنا الحد من التضخم

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
وزير الخزانة المااية براءت ألبيراق أثناء تأديته اليمين الدستورية أمام البرلمان- وكالة الأناضول للأنباء وزير الخزانة المااية براءت ألبيراق أثناء تأديته اليمين الدستورية أمام البرلمان- وكالة الأناضول للأنباء

قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق إنه أولوية وزارته ستكون لحد من التضخم.

وأضاف ألبيراق في تصريحات مكتوبة قبيل أول اجتماع للحكومة برئاسة أردوغان أن سياسة وزارته في العهد الجديد ستركز على انضباط الميزانية وخفض التضخم إلى خانة واحدة، والإصلاحات الهيكلية، وذلك في إطار تحقيق هدف النمو المستقر والمستدام للاقتصاد التركي".

وأوضح ألبيراق أن وزارة الخزانة والمالية ستعمل، بالتنسيق مع جميع المؤسسات التركية والقطاع الخاص وكافة المستثمرين والشركاء، من أجل تخفيض التضخم إلى رقم أحادي في أقرب وقت، ومن ثم اتخاذ خطوات لتخفيضه أكثر وفقاً للأهداف المرسومة

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قال الملياردير والمستثمر الأمريكي مارك موبيوس، إن لدى البلدان النامية...
مختارات