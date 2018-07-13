وزير الخزانة والمالية التركي: أولويتنا الحد من التضخم

قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق إنه أولوية وزارته ستكون لحد من التضخم.

وأضاف ألبيراق في تصريحات مكتوبة قبيل أول اجتماع للحكومة برئاسة أردوغان أن سياسة وزارته في العهد الجديد ستركز على انضباط الميزانية وخفض التضخم إلى خانة واحدة، والإصلاحات الهيكلية، وذلك في إطار تحقيق هدف النمو المستقر والمستدام للاقتصاد التركي".

وأوضح ألبيراق أن وزارة الخزانة والمالية ستعمل، بالتنسيق مع جميع المؤسسات التركية والقطاع الخاص وكافة المستثمرين والشركاء، من أجل تخفيض التضخم إلى رقم أحادي في أقرب وقت، ومن ثم اتخاذ خطوات لتخفيضه أكثر وفقاً للأهداف المرسومة