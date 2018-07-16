توقعات بنمو قوي لقطاع الطيران المدني خلال السنوات الـ20 القادمة

43 ألف طائرة تجارية جديدة، هذا ما سيحتاجه قطاع النقل الجوي في العالم خلال السنوات العشرين المقبلة، وفق ما قال رئيس مجموعة بوينغ لصناعة الطيران دنيس مولنبرغ الأحد.

وقال مولنبرغ عشية انطلاق معرض فانبورو للطيران في جنوب غرب بريطانيا "سوق الطيران ما يزال ينمو بقوة كبيرة".

وأضاف "لقد زدنا تقديراتنا للسنوات العشرين المقبلة. نحن نقدّر أن العالم سيحتاج إلى 43 ألف طائرة تجارية جديدة. هذا التقدير أكبر مما كان عليه العام الماضي".

ومن المقرر أن تكشف بوينغ عن تفاصيل هذه التقديرات الثلاثاء في اليوم الثاني من معرض الطيران الذي يجري جنوبي شرق لندن.

أما إيرباص، منافسة بوينغ، فقد نشرت من جهتها الأسبوع الماضي تقديراتها في هذا المجال التي توقعت فيها أن يتضاعف عدد الطائرات التجارية في العالم خلال السنوات العشرين المقبلة، ما يعني أن العالم سيحتاج إلى أكثر من 37 الفا طائرة جديدة توازي قيمتها 5800 مليار دولار.