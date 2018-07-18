صندوق النقد الدولي يعلن توقعاته حول نمو الاقتصاد التركي

توقع جيان ماريا ميليسي-فيريتي مدير قسم البحوث في صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد التركي العام الحالي بنسبة 4.2 بالمئة، والعام القادم 3.9 بالمئة.

وأوضح فيريتي، أنه من الطبيعي أن يطرأ بطء على نمو الاقتصاد التركي بعد أن حقق نسبة عالية من النمو (7.4 بالمئة) خلال العام المنصرم 2017.

وأضاف فيريتي أن تراجع توقعات الصندوق حول نمو الاقتصاد التركي تعود إلى الظروف المالية العالمية، وزيادة أسعار النفط وتراجع قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية.

وذكر فيريتي أن تحقيق الاقتصاد التركي نموا بحدود 4 بالمئة، سيساهم في تدني نسبة التضخم والعجز الجاري في البلاد.

وكان صندوق النقد الدولي توقع في تقريره الصادر في أبريل الماضي، بلوغ نمو الاقتصاد التركي 4.4 بالمئة للعام الحالي، و4 بالمئة خلال العام القادم 2019.