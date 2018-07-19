صعود الدولار يهبط بالذهب لأدنى مستوى خلال عام

تراجعت عقود الذهب في تعاملات اليوم الخميس، عند أدنى مستويات منذ أكثر من عام، وسط صعود مؤشر الدولار، وتوقعات بارتفاعات أخرى لأسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.26 بالمئة، عند مستوى 95.09.

وبحلول الساعة (07:35 تغ)، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب بنسبة 0.55 بالمائة (6.7 دولارات)، إلى 1221.2 دولارا للأوقية (الأونصة).

فيما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.55 بالمائة، إلى 1220.8 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.21 بالمائة إلى 15.39 دولارا للأوقية، فيما انخفض سعر البلاتين 1.45 بالمائة، إلى 806.63 دولارا للأوقية.

وأول أمس الثلاثاء، توقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، في شهادة مكتوبة، ألقيت أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن لا تؤثر التوترات التجارية على تعافي الاقتصاد العالمي، فضلًا عن توقعات إيجابية للاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة، ورفع أسعار الفائدة.