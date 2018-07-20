توقعات بأن تحقق الصادرات التركية أعلى مستوى لها في تموز الجاري

رجح مسؤول تجاري تركي، اليوم الجمعة، أن تسجل صادرات البلاد في شهر تموز/ يوليو الجاري أعلى مستوى لها على الإطلاق مقارنة بشهور تموز في الأعوام الماضية، لتسجل ارتفاعاً بنسبة 20%.

وقال إسماعيل غوله، رئيس جمعية المصدرين الأتراك، لوكالة الأناضول: "صادرات تركيا خلال تموز/ يوليو ستكون خطوة مهمة لتحقيق هدف 173 مليار دولار لعام 2018".

وتوقع غوله ان تتجاوز الصادرات التركية الهدف الحكومي المعلن، من خلال أداء متقدم خلال الشهور القادمة.

ولفت المسؤول التركي إلى ضرورة أن تزيد تركيا حجم صادراتها مع الدول المجاورة، قائلاً: "ينبغي أن ننظر إلى قضية إيران بشكل مستقل. ينبغي أن تكون لنا إستراتيجية وعلاقات مستقلة مع جيراننا".