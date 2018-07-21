مجموعة العشرين تناقش الحرب التجارية والتوترات النقدية والخلافات حول ايران

يبدأ وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام مصارفها المركزية، اليوم السبت، في بيوينوس آيرس اجتماعاً تخيم عليه أجواء توترات تجارية حادة بين الولايات المتحدة وسائر أعضاء المجموعة، وخلافات حول إيران.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه مستعد لفرض رسوم جمركية على مجمل الواردات الصينية التي بلغت قيمتها عام 2017 نحو 500 مليار دولار.

وركزت الحمائية الأميركية في وجه المنتجات الصينية حتى الآن على الفولاذ والألمنيوم وقطاع التكنولوجيا، احتجاجاً على المساعدات والقروض التي تقدمها بكين لتنشيط الصادرات.

وقال ترامب بهذا الصدد "لست أقوم بذلك لغايات سياسية بل لما هو في مصلحة بلادنا"، متهما الصين بأنها تستغل الولايات المتحدة منذ زمن طويل عبر ممارسات "غير قانونية" و"سرقة الملكية الفكرية".

وتتهم بكين واشنطن بأنها تريد التسبب بـ"أسوأ حرب تجارية في تاريخ الاقتصاد"، وردت بفرض ضرائب جديدة على المنتجات الأميركية.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية إن الوزير ستيفن منوتشين الذي أوفد الى الأرجنتين السبت والأحد "سيردّ على المخاوف بشأن السياسة التجارية".

ومن المتوقع أن تُعقد محادثات ثنائية بين منوتشين ونظرائه الفرنسي والألماني والياباني والكندي والكوري الجنوبي والايطالي والمكسيكي.

وأبقى صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع على تقديراته للنمو العالمي بنسبة 3,9% لعامي 2018 و2019 لكن مديرته العامة كريستين لاغارد أشارت إلى أن هذه الأرقام قد تشكل سقفاً.

ويتوجه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأربعاء إلى واشنطن حيث سيلتقي الرئيس الأميركي، في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.

وسيناقش وزراء مالية مجموعة العشرين ايضا في عطلة نهاية الأسبوع التهديدات التي تخيّم على النمو العالمي ومخاطر اندلاع أزمة في الدول الناشئة.

ومن المفترض أن تبدأ أعمال وزراء المالية وحكام مصارفها المركزية السبت عند الساعة 14,30 (17,30 ت غ) وتستمر حتى الأحد. وهو الاجتماع الوزاري الثالث لهذا العام بعد الاجتماعين اللذين عُقدا في آذار/مارس في بيوينوس ايرس ونيسان/ابريل في واشنطن.

ومن المتوقع صدور بيان ختامي مساء الأحد.

ومن المقرر ان يلتقي رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في بوينوس ايرس في 30 تشرين الثاني/نوفمبر والأول من كانون الأول/ديسمبر لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي.