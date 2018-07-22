البيرق: الاقتصاد التركي يواصل اندفاعه للنمو ونظرتنا المستقبلية واعدة

قال وزير الخزانة والمالية التركي، براءت البيرق، اليوم الأحد، إن الاقتصاد التركي يواصل اندفاعه القوي لتحقيق النمو، مؤكداً أن المؤسسات الاقتصادية التركية ستظل قوية.

وأضاف البيرق، الذي يشارك حالياً في مجموعة العشرين في الأرجنتين، في تصريح للأناضول، إن السياسات الأخيرة للحكومة تهدف إلى الحفاظ على سياسات مالية رصينة، وتحقيق نمو ائتماني سليم، وتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتقوية إطار عمل السياسة النقدية لتركيا.

وقال البيرق: "الاقتصاد التركي يواصل قوة الدفع لتحقيق نمو قوي، ومؤسساتنا الاقتصادية ستكون قوية، ونظرتنا المستقبلية واعدة".

وعقب تعيينه في المنصب، قال وزير المالية البيرق إن البنك المركزي مستقل وسيقوم بكل ما تمليه حقائق الاقتصاد وأوضاع السوق.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي الثلاثاء القادم، بعدما كانت قد رفعت معدلات الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ نيسان/ أبريل الماضي، في مسعى للسيطرة على هبوط الليرة.