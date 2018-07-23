ارتفاع ثقة المستهلكين في تركيا باقتصادهم في تموز الجاري

ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في تركيا بالاقتصاد المحلي أكثر من 3 نقاط في تموز/ يوليو على أساس شهري، بحسب ما أعلنت سلطة الإحصاءات التركية اليوم الاثنين.

وبلغ مؤشر ثقة المستهلكين 73.1 نقطة هذا الشهر، في حين سجل 70.3 في حزيران/ يونيو الماضي.

وتم حساب المؤشر بالتعاون بين مؤسسة الإحصاءات الحكومية (تركستات) والبنك المركزي، بناء على معايير تقيس اتجاهات المستهلكين.

وكان المؤشر قد ارتفع الشهر الماضي بمقدار 0.6 نقطة من 69.9 التي سجلها في أيار/ مايو الماضي.

ومنذ بداية العام الحالي، تراوح مؤشر ثقة المستهلكين بين 73.1 الذي سجله هذا الشهر، و69.9 الذي سجل أيار/ مايو الماضي.