المركزي التركي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

أعلن البنك المركزي التركي الإبقاء على سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة المعمول بها حالياً، حيث ثبت سعر الفائدة لأجل أسبوع (ريبو) عند 17.75%.

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي التركي، عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء.

ويعد اجتماع اللجنة الدوري اليوم هو السادس خلال العام الجاري، ومن المقرر انعقاد 3 اجتماعات أخرى له على مدار الأشهر الخمسة المتبقية حتى نهاية العام، في 13 أيلول/ سبتمبر و25 تشرين الأول/ أكتوبر و13 كانون الأول/ ديسمبر.

وكان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة العام، في اجتماعه لجنة السياسة النقدية السابق في حزيران/ يونيو بمقدار 1.25 نقطة، من 16.50% ليصبح 17.75%.