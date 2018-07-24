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المركزي التركي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
المركزي التركي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

أعلن البنك المركزي التركي الإبقاء على سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة المعمول بها حالياً، حيث ثبت سعر الفائدة لأجل أسبوع (ريبو) عند 17.75%.

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي التركي، عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء.

ويعد اجتماع اللجنة الدوري اليوم هو السادس خلال العام الجاري، ومن المقرر انعقاد 3 اجتماعات أخرى له على مدار الأشهر الخمسة المتبقية حتى نهاية العام، في 13 أيلول/ سبتمبر و25 تشرين الأول/ أكتوبر و13 كانون الأول/ ديسمبر.

وكان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة العام، في اجتماعه لجنة السياسة النقدية السابق في حزيران/ يونيو بمقدار 1.25 نقطة، من 16.50% ليصبح 17.75%.

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