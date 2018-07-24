متعهداً تقديم تسهيلات.. أردوغان: من يستثمر في تركيا اليوم سيكون أكبر الرابحين غداً

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المستثمرين والأوساط المالية إلى الثقة بمستقبل تركيا، متعهداً بتقديم جميع التسهيلات لنشاطهم في البلاد.

وقال أردوغان، في كلمة له خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه: إن "النظام الرئاسي التنفيذي وضع الأساس للتوجه بتصميم نحو الأهداف الاقتصادية" للبلاد، وذلك بعدما دخل النظام الجديد حيز التنفيذ بعد انتخابات 24 يونيو/ حزيران الماضي.

وطمأن أردوغان المستثمرين بشأن المناخ الاستثماري في البلاد بالقول إن "رئاسة الجمهورية هي الجهة التي سيتواصل معها كبار المستثمرين بشكل مباشر بعد الآن".

وشدد على أن "من يستثمر في تركيا اليوم سيكون أكثر الرابحين غداً"، مبدياً استعداده لتقديم كل التسهيلات الممكنة لدخول المستثمرين العالميين والأوساط المالية إلى البلاد.

ودعا الرئيس التركي المستثمرين الدوليين والمحليين وكافة الأوساط المالية، إلى الثقة بمستقبل تركيا.