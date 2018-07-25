أوروبا غير متفائلة من المحادثات مع ترامب بشأن التجارة

قلل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من التوقعات قبيل محادثاته الأربعاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب سعيا للتوصل إلى تسوية للخلاف التجاري بين الاقتصادين العملاقين.

وقال للإذاعة الألمانية العامة "زد دي اف" "لست متفائلا للغاية. أعرف السيد ترامب جيدا. التقيته مرارا وأعرف كيف أتعامل معه وأعرف كيف يتعامل هو مع الآخرين. سنتفاوض على قدم المساواة".

واكد يونكر انه يريد "تجنب حرب تجارية"، مشددا في المقابل على ان الاتحاد الاوروبي لن يذعن.

وقال "اذا وصلنا الى الرسوم الجمركية (الاميركية) على السيارات، فسيتخذ الاتحاد الاوروبي اجراءات انتقامية (...) بمقدورنا الرد بطريقة مناسبة وفورية".

وكان الاتحاد الاوروبي فرض رسوما جمركية عقابية على منتجات اميركية رمزية بعد فرض واشنطن رسوما جمركية مشددة على الفولاذ والالمنيوم الاوروبيين.

الا ان يونكر قال "من الممكن جدا ان يكون لدى ترامب شيئا ما يقترحه".