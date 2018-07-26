البنك المركزي الأوروبي يبقي على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى صفر بالمئة

قرر محافظو البنك المركزي الأوروبي، الخميس، الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى صفر بالمئة "على الأقل حتى نهاية صيف 2019"، بحسب متحدث باسم البنك رغم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأبقى البنك على معدل فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند صفر بالمئة، ومعدل فائدة الإقراض الهامشي عند 0,25 بالمائة، وسعر فائدة الودائع عند 0,4 في المائة، ما يعني ان البنوك تدفع مقابل إيداع الأموال في البنك المركزي.

وقرر محافظو البنك كذلك الاستمرار في خطط خفض الى النصف "التسهيل الكمي" الذي يعني الشراء الواسع للسندات ابتداء من تشرين الأول/ أكتوبر قبل إنهاء البرنامج في نهاية العام.

وجاء اجتماع البنك بعد يوم من إعلان رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر والرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سلسلة إجراءات لنزع فتيل الخلاف التجاري المتصاعد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي حذر مرارا من "المخاطر على التوقعات الاقتصادية بسبب الإجراءات الحمائية".