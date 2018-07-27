الاقتصاد الأمريكي يخيب توقعات الخبراء للنصف الثاني من السنة

سجل الاقتصاد الأمريكي نمواً بوتيرة أبطأ قليلا من العام الماضي، لكنه سجل، في الوقت نفسه، أسرع معدل نمو سنوي في حوالي أربع سنوات والأقوى بين الدول الصناعية، وفقا لبيانات الحكومية الصادرة يوم الجمعة.

فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي زيادة بمعدل سنوي بلغ 4.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل التوقعات أن ينمو بنسبة 4.1%.، وفق ما أعلنت وزارة التجارة الامريكية اليوم.

وبذلك، يكون الاقتصاد الامريكي قد سجل أسرع معدل نمو منذ الربع الثالث من 2014.

وقد ساهم ارتفاع الطاقة الشرائية للمستهلك خلال الربع الأول في تلك الزيادة. حيث ارتفع حجم الاستهلاك الفردي بنسبة 4% خلال الربع الأول من توقيع الرئيس ترامب قانون خفض الضرائب.

كما ازدادت الصادرات وهو أمر متوقع مع وجود مخاوف من اتساع رقعة الحرب التجارية مع الصين.