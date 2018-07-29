تركيا تصدر بقيمة 3 مليارات دولار سنوياً من الإسمنت

أظهرت معطيات رسمية، الأحد، أن عائدات قطاع الإسمنت في تركيا من التصدير، تصل إلى 600 مليون دولار أمريكي سنوياً.

وبحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن معطيات من اتحاد مصنعي الإسمنت، فإنّ تركيا تصدر مادة الإسمنت إلى نحو 100 دولة حول العالم.

وتشير المعطيات، إلى أن تركيا تحتل المرتبة الأولى بين دول القارة الأوروبية، في صناعة الإسمنت.

وتصل قيمة المبيعات السنوية لقطاع الإسمنت في تركيا، إلى 3 مليارات دولار أمريكي.

ومن أبرز الدول المستوردة للإسمنت التركي، الولايات المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، والبرازيل، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وكندا، وإسرائيل، وجنوب إفريقيا، وغانا، وموريتانيا، وساحل العاج، وكولومبيا، وهايتي وسوريا.

وقال إسماعيل بولوط، أحد إداريي اتحاد مصنعي الإسمنت في تركيا، إن بلاده تحتل المرتبة الأولى أوروبيا والخامسة عالميا في إنتاج الإسمنت.

وذكر بولوط أن تركيا لا تستورد الإسمنت أبداً، وأكد أن تركيا أنتجت خلال العام المنصرم، 81 مليون طنا من الإسمنت، وأن كمية الإنتاج ستزداد خلال الأعوام المقبلة.

وأوضح أنّ عدد العاملين في قطاع الإسمنت بتركيا، يصل إلى نحو 100 ألف عامل، وأن القطاع تطور بشكل سريع في السنوات الأخيرة.