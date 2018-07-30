الثقة الاقتصادية في تركيا تتحسن في يوليو بمقدار 2%

تحسنت الثقة الاقتصادية في تركيا في شهر يوليو/ تموز الجاري، مرتفعة بمقدار نقطتين مئويتين، وفقاً لما ذكر معهد الإحصاءات التركية (توركستات) اليوم الاثنين.

وقال المعهد إن مؤشر الثقة الاقتصادية قفز إلى 92.2 نقطة ارتفاعاً من 90.4 المسجل في شهر حزيران/ يونيو الماضي، عازياً التحسن إلى ارتفاع مؤشرات ثقة المستهلكين وقطاعات تجارة التجزئة والبناء والخدمات.

وأوضح المعهد، في بيان، أن "مؤشرات ثقة المستهلكين، والخدمات، وتجارة التجزئة، والبناء، والخدمات، ارتفعت إلى 73.1، و91.9، و97.3، و77.1 في تموز/ يوليو على التوالي".

أما المؤشر الفرعي الذي يرصد ثقة القطاع الحقيقي فقد هبط بنسبة 1% في تموز/ يوليو على أساس شهري، إلى 101.5.

ويوفر مؤشر الثقة الاقتصادية قراءة مهمة للدورة الاقتصادية، باعتباره مؤشراً عاماً مركباً من عدة مؤشرات فرعية، تعكس بمجموعها الانطباع العام حول سلامة الاقتصاد. ويعكس المؤشر العام نظرة إيجابية مستقبلية للحالة الاقتصادية العامة عندما يتجاوز عتبة 100، فيما يعكس نظرة متشائمة عندما ينزل عن هذه العتبة.