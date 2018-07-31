تركيا.. تراجع عجز التجارة الخارجية 9.1 بالمائة خلال يونيو الماضي

تراجعت نسبة عجز التجارة الخارجية في تركيا 9.1 بالمائة، خلال يونيو/ حزيران الماضي ليستقر عند 5 مليار و497 مليون دولار.

وارتفعت صادرات تركيا في النصف الأول من 2018، بنسبة 6.3 بالمائة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2017.

وبحسب معطيات وزارة التجارة وهيئة الإحصاء التركيتين، بلغت قيمة الصادرات في النصف الأول من العام الجاري، 82 مليار و223 مليون دولار.

وخلال الفترة نفسها، زادت الواردات بنسبة 13.5 بالمائة، وبلغت قيمتها 122 مليار و960 مليون دولار.

وارتفع عجز التجارة الخارجية في الأشهر الستة الأولى من 2018، بنسبة 31.6 بالمائة، ووصلت قيمته إلى 40 مليار و737 مليون دولار.

وأوضحت المعطيات أنّ صادرات تركيا خلال يونيو/ حزيران الماضي، تراجعت بنسبة 1.3 بالمائة مقارنة مع يونيو 2017، واستقرت قيمتها عند 12 مليار و954 مليون دولار.

وكذلك تراجعت الواردات في يونيو الماضي بنسبة 3.8 بالمئة، وبلغت قيمتها الإجمالية 18 مليار و451 مليون دولار.