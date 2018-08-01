"الفيدرالي الأمريكي" يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي "الفيدرالي الأمريكي"، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية دون تغيير، ضمن حدود 1.75 - 2 بالمائة.

وقال "الفيدرالي الأمريكي" في بيان، بعد يومين من الاجتماعات للجنة السوق المفتوحة، إن الاقتصاد الأمريكي يواصل نموه "القوي".

وأشار البيان، إلى أن خطط "الفيدرالي" لرفع أسعار الفائدة لمرة أو اثنتين خلال وقت لاحق من العام الجاري، ما تزال قائمة.

ولجأ المركزي الأمريكي إلى تثبيت الفائدة نحو ثلاث مرات خلال العام الجاري، فيما رفعها مرتين، الأولى في مارس/ آذار الماضي، والثانية في يونيو/حزيران 2018.

وأوضح البيان أنه تقرر الحفاظ على موقف السياسية النقدية في ضوء معطيات التضخم وظروف العمل.

وتابع : "إنفاق الأسر واستثمار الشركات في رأس المال الثابت يسجلان نموا قويا، وما زال التضخم قريبا من 2 بالمائة، ولا تغير يذكر في توقعات التضخم للأجل الطويل".

ورفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة ثلاث مرات خلال 2017، مع توقعات برفعها ثلاث أو أربع مرات في 2018.

وعادة ما تحذو البنوك المركزية في المنطقة العربية، التي تربط عملاتها بالدولار، حذو "الفيدرالي الأمريكي" بتغيير أو الإبقاء على أسعار الفائدة، مثل دول الخليج العربي باستثناء الكويت، وبلدان مثل مصر والأردن.

وعقب إعلان بيان "الفيدرالي" المتفائل بشأن مستقبل الاقتصاد المحلي، تراجعت عقود الذهب الآجلة قليلا، بنسبة 0.29 بالمائة إلى 1220 دولارا للأونصة (الأوقية).

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.06 بالمائة، عند مستوى 94.39.

وستشهد أسعار الفائدة على القروض المقومة بالدولار الأمريكي، والعملات المربوطة بها، استقرارا خلال الشهر الجاري، بانتظار الاجتماع المقبل في سبتمبر/ أيلول القادم.