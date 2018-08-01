رقم قياسي للصادرات التركية في يوليو الماضي

أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، أن صادرات بلادها خلال يوليو/ تموز الماضي، ارتفعت بواقع 11.8 بالمئة، وبلغت 14.1 مليار دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته بكجان اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة بأنقرة، وشارك فيه رئيس مجلس المصدرين الأتراك، إسماعيل غوله.

وبحسب المعطيات المؤقتة التي أعلن عنها خلال الاجتماع، فإن الصادرات خلال الفترة المذكورة، بلغت 14.1 مليار دولار، وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال يوليو.

ووفقا للمعطيات، فإن أعلى صادرات سجلته تركيا خلال يوليو كان في العام 2014، حيث بلغت صادراتها حينها 13.3 مليار دولار.

كما ارتفعت الصادرات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بواقع 7 بالمئة، لتصل إلى 96.3 مليار دولار، فيما بلغت خلال الشهور الـ12 الأخيرة نحو 163.3 مليار دولار.

وتهدف تركيا لتسجيل رقم قياسي جديد بنهاية العام الجارية بصادرات تتخطى الـ170 مليار دولار.