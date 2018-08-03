ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 0.55 بالمئة خلال يوليو على أساس شهري

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس نسبة التضخم في تركيا، بنسبة 0.55 بالمئة في يوليو/ تموز الماضي، على أساس شهري.

وأفادت بيانات هيئة الإحصاء التركية (حكومية) أن التضخم ارتفع بنسبة 9.77 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، وبنسبة 15.85 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بشهر يوليو/ تموز من نفس العام.

وكانت الحكومة التركية توقعت ارتفاع التضخم بنسبة 14.64 في نهاية 2018.

ويعكس معدل التضخم الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين وتحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في مختلف الأسواق.