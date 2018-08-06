زيادة كبيرة في عدد الشركات الأجنبية المسجلة بتركيا خلال 2018

ارتفع عدد الشركات التي تأسست في تركيا برؤوس أموال أجنبية، خلال النصف الأول من العام الحالي، 103.7 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب معلومات أوردتها وكالة الأناضول نقلاً عن اتحاد الغرف والبورصات التركية، فإنّ عدد هذه الشركات بلغ 5 آلاف و782 شركة خلال الفترة المذكورة.

وتشير معطيات اتحاد الغرف والبورصات إلى أن 580 شركة من تلك الشركات تندرج ضمن قائمة "الشركات المساهمة"، والباقي شركات "ذات مسؤولية محدودة".

وبلغ عدد الشركات المساهمة التي تأسست خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي 420 شركة، بينما وصل عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة ألفين و418 شركة، بحسب المعطيات.

وحلت إسطنبول في صدارة الولايات التركية الأكثر احتضانا للشركات الأجنبية المساهمة وذات المسؤولية المحددة.

وتوزعت الشركات الأجنبية في عدة ولايات تركية، أهمها بورصة وأنقرة وإزمير وغازي عنتاب وأنطاليا وهطاي ومرسين.

وجاءت رؤوس أموال تلك الشركات من مواطني عدة دول أبرزها المملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة وإيران وأذربيجان.