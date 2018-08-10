أردوغان: رغم الهجمات سنختتم 2018 بمعدل نمو اقتصادي قياسي

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستختتم 2018 بنسبة قياسية في النمو رغم الهجمات التي تتعرض لها عبر التلاعب بأسعار صرف العملات.

وقال أردوغان، في كلمة له خلال افتتاح طريق سريع في العاصمة أنقرة، اليوم الجمعة: "رغم الهجمات التي نتعرض لها عبر رفع أسعار صرف الدولار فإن نمو الاقتصاد التركي سيتواصل، وسنختتم 2018 بنسبة قياسية في النمو".

وأكد أنه "ليس بإمكان أحد أن يحُول بيننا وبين أهدافنا ولن نسمح بذلك".

وأضاف أردوغان: "لا يمكن لمن استضافوا أعضاء منظمة غولن الإرهابية ولم يتخذوا أي خطوة حيالهم، أن يعطونا دروسًا في القانون".

وتابع في ذات الخصوص: "من وضعوا جانبًا المبادئ الأساسية للقانون بشأن قتلة المئات من مواطنينا بوحشية (منظمة غولن)، لا يمكنهم التحدث إلينا عن الديمقراطية، ولا استخدام لغة التهديد، والابتزاز مع هذا الشعب".

وشدد على أن حل القضايا يتم عبر الهدوء والمفاوضات والدبلوماسية. مضيفًا: "ما عدا ذلك فإن كل السبل ستؤدي إلى طريق مسدود".

وبخصوص عدد السياح الروس، أشار أردوغان إلى أن "هناك توافداً كبير للسياح الروس على تركيا، أعتقد أن 6 ملايين سائح سيأتون منها (هذا العام). هذه العلاقات والاتصالات بيننا تجعلنا أقوى".