أنقرة: رسوم ترامب الجديدة تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية

رفضت وزارة التجارة التركية رسوم واشنطن الإضافية على وارادات الصلب والألومنيوم من تركيا، مؤكدة أنها "تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية".

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، إن تركيا حددت سياستها التجارية وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، مشددة أن "على الدول الأعضاء الأخرى أن تلتزم بالقواعد ذاتها".

يأتي هذا البيان رداً على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف فيها أنه أعطى الضوء الأخضر لإدارته لمضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم المستوردين من تركيا.

وتعهد وزارة التجارة التركية بـ"الاستمرار في الدفاع عن مصالح مصدرينا للفولاذ والألمنيوم في كافة المحافل الدولية ضد الممارسات غير القانونية".