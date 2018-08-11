ميزانية الحكومة الأمريكية تسجل عجزا بقيمة 77 مليار دولار

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة أن الحكومة الأميركية سجلت عجزا في الميزانية قدره 77 مليار دولار في يوليو تموز.

ووفقا للبيان الشهري للميزانية الذي تصدره الوزارة فإن العجز في الميزانية في الشهر نفسه من العام الماضي بلغ 43 مليار دولار.

وتأتي الزيادة البالغة 79 % متماشية مع توقعات المحللين.

ووصل العجز للسنة المالية الحالية التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى 684 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ 566 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2017.

وبلغ إجمالي الإيرادات الشهر الماضي 225 مليار دولار، بانخفاض 3 في المئة على أساس سنوي، بينما سجلت النفقات قفزة قدرها 10 في المئة إلى 302 مليار دولار.