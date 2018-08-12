السودان: سيتم تفعيل كافة الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع تركيا قريباً

قال عوض الجاز، مساعد الرئيس السوداني، إن الفترة القريبة المقبلة ستشهد تفعيل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع تركيا.

جاء ذلك، في الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية للتعاون السوداني التركي، برئاسة رئيس اللجنة، عوض الجاز، وفقا للوكالة السودانية للأنباء (سونا).

ووقع السودان وتركيا على 21 اتفاقية، عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبلاد، وبرفقته 200 من رجال الأعمال، ضمن جولة إفريقية، في ديسمبر /كانون الأول الماضي.

وقال المسؤول السوداني، إن "المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل كافة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في مختلف المجالات، والعمل على إكمال إقرارها من الوزارات المختصة".

وأوضح أن الجانب التركي أبدى رغبة في الاستفادة من إمكانات السودان من أراض زراعية، وثروة حيوانية، ونفط، وذهب ومعادن أخرى، مضيفاً أن "اللجنة ستعمل على إتاحة الفرصة للجانب التركي، لتعزيز الشراكة في القطاعين الحكومي والخاص".

وتطورت العلاقات الثنائية بين البلدين بعد وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002.

ووقعت شركات تركية خلال العام الجاري اتفاقيات مع نظيرتها السودانية، في مجالات التنقيب والاستكشاف عن الطاقة، واخرى مرتبطة بتطوير استخراج الذهب.