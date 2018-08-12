وزير المالية التركي: أعددنا خطة لتهدئة التقلبات في سعر صرف الليرة

أعلن وزير المالية والخزانة التركية، براءت البيرق، اليوم الأحد، أن بلاده أعدت خطة عمل لمواجهة التدهور في سعر صرف الليرة التركية.

وقال البيرق، في وقت متأخر من مساء الأحد، إن "الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب نفسه استهدف الليرة التركية".

وأضاف: "أعددنا خطة عمل لتهدئة التقلبات في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي".

وأكد الوزير التركي أن حكومته ستطبق قاعدة مالية "إذا اقتضت الظروف" دون أن يوضح القاعدة المالية المعنية.

وشدد على أن بلاده تواجه حرباً اقتصادية بالقول: "هذا بوضوح هجوم ضد الاقتصاد التركي".