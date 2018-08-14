وزير الخزانة والمالية التركي يعقد اجتماعاً مع 1000 مستثمر أجنبي

يلتقي وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيراق، الخميس المقبل، مع مستثمرين أجانب، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وذكرت مصادر في وزارة الخزانة التركية، الثلاثاء، أن اللقاء سيجري عبر دائرة تلفزيونية في 16 أغسطس/آب الجاري وفي تمام الساعة 16:00 بتوقيت تركيا والساعة 09:00 بتوقيت نيويورك.

وأضافت المصادر أن ألبيراق سينقل رسائله إلى المستثمرين الدوليين عقب التطورات الاقتصادية الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن ما بين 750 – 1000 مستثمر من جميع أنحاء العالم لا سيما من الولايات المتحدة، وأوروبا، والشرق الأوسط سيشاركون في اللقاء مع الوزير التركي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.