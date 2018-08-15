تراجع معدل البطالة في تركيا 0,5 % في مايو الماضي

استقر معدل البطالة في تركيا عند 9,7% في مايو الماضي مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0,5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية أن عدد الشباب العاطلين انخفض بمقدار 89 ألف شخص خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت معطيات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء، أن نسبة البطالة في مايو الماضي، استقرت عند 9.7 بالمائة من 10.2 بالمائة.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الشهر المذكور، ممن هم أكبر من سن 15 عاماً، 3 ملايين و136 ألف شخص.

وارتفعت نسبة البطالة في مايو الفائت بنسبة 0.1 نقطة، مقارنة مع معدلات البطالة في أبريل 2018، ارتفاعا من 9.6 بالمائة.

ووفقا لمعطيات هيئة الإحصاء التركية، فإنّ معدلات البطالة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2018 تراوحت على الشكل التالي: