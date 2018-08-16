نمو الناتج الصناعي التركي 3.2% في يونيو

حقق مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا في تركيا ارتفاعاً بنسبة 3.2 بالمئة، خلال حزيران/ يونيو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من 2017.

وبحسب معطيات رسمية نشرتها هيئة الإحصاء التركية، اليوم الخميس، إن الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً نما 5.3 بالمئة في الربع الثاني من العام.

في حين انخفض المؤشر غير المعدل موسمياً في يونيو الماضي، بنسبة 2 بالمئة، مقارنة مع مايو/ أيار 2018.

ويقيس مؤشر الإنتاج الصناعي غير المعدل موسمياً، أرقام يونيو الماضي، دون احتساب الأرقام التراكمية للشهور السابقة من 2018، بينما يقيس المؤشر المعدل موسميا، التحديثات التراكمية للشهور السابقة من العام الجاري.

وكان خبراء في مجال الاقتصاد توقعوا تحقيق مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا في تركيا خلال يونيو الماضي، ارتفاعاً بنسبة 4.4 بالمئة.

ويعد مؤشر الإنتاج الصناعي، من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعتمد في متابعة تطور الوضع الاقتصادي للبلاد.