وزير الخزانة والمالية التركي: لا نية لدينا للتوجه لصندوق النقد الدولي

قال وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق إن لا نية لدى بلاده للتوجه إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم في أزمة الليرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده ألبيراق، اليوم الخميس، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع عدد من المستثمرين الأجانب.

وأكد ألبيراق أن تركيا ستركز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأنها ستحقق أهدافها المالية عبر تقليص الإنفاق.

وأضاف ألبيراق أن تركيا ستخرج "أقوى" من أزمة تراجع العملة التي تشهدها، مؤكدا عدم التراجع عن حطة الانضباط المالي

وأشار ألبيراق إلى أن تركيا لن تتردد في توفير الدعم للقطاع المصرفي الذي وصفه بالقادر على التعامل مع التقلبات الحالية مشيرا إلى عدم حدوث نزوح كبير للودائع عن البنوك في الآونة الأخيرة.