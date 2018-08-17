وزيرة التجارة التركية: رددنا بالمثل على العقوبات الأمريكية

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان إن تركيا ردت بالمثل على العقوبات الأمريكية طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وأضافت بكجان في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن تركيا ستواصل الرد بالمثل حال كررت الولايات المتحدة أفعالها.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب أعلن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من الصلب (الفولاذ) والألومنيوم التركي.

وفي خطوة مماثلة مضاعفة الرسوم الجمركية الإضافية، المفروضة على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.

ومن بين المنتجات الأمريكية -التي طالها رفع نسبة الرسوم الجمركية حسب القرار الموقع من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان- الأرز وبعض المشروبات الكحولية وأوراق التبغ والسيارات، ومستحضرات التجميل.

وكانت المنتجات ذاتها خضعت لزيادة إضافية في الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ في 11 يونيو/حزيران 2018.