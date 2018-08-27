تركيا وفرنسا تتفقان على مواصلة التحرك المشترك ضد الرسوم الجمركية الأمريكية

قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت البيراق إن تركيا وفرنسا اتفقتا على مواصلة التحرك المشترك في إطار منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على بعض الواردات من تركيا والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده البيراق مع نظيره الفرنسي برونو لومير عقب اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف البيراق أنه اتفق مع نظيره الفرنسي على مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 14 مليار دولار إلى 20 مليار دولار.

وأشار البيراق إلى أن الدولار فقد مكانته كأداة موثوقة في التجارة الخارجية ملمحاً إلى إمكانية استخدام اليورو كبديل للدولار.

وبخصوص العقوبات الأمريكية ضد تركيا قال ألبيراق إن العقوبات التي تفرضها واشنطن ضد تركيا من شأنها أن تؤدي إلى عدم استقرار في المنطقة الأمر الذي سيغذي الإرهاب ويساعد على تفاقم أزمة اللاجئين.