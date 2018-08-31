وزيرة التجارة التركية: حدوث تقلبات في الأسعار بالأسواق الحرة أمر طبيعي

أكدت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أن تقلبات الأسعار تحدث دائمًا في الأسواق الحرة، وهذا أمر طبيعي.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع تعريفي بقروض الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، بمدينة إسطنبول، اليوم الجمعة.

وأضافت بكجان "نراقب التطورات (الاقتصادية) لحظة بلحظة ونواصل اتخاذ تدابير وقائية لمنع تدهور الأسواق".

وأكدت بالقول إن "تركيا تملك الاقتصاد والسكان الأكثر ديناميكية في أوروبا".

وأردفت "مهما فعل المضاربون، فسوف نستمر في النمو بروح التضامن الموجودة في تركيا، وخلق العمالة والتصدير".

وشددت أن الحكومة التركية تركز جهودها على تنفيذ مشاريع ذات منظور طويل الأجل، في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وأوضحت أنها التقت قبل يومين بشباب أتراك تتراوح أعمارهم بين 25- 30 عامًا، يقومون باستثمارات في التكنولوجيا. مضيفة أن الشبان تمكنوا من تصدير ألعاب إلكترونية بقيمة مليار دولار.

ولفتت أن الشباب المذكورين يعملون في مراكز أبحاث التكنولوجيا، وفي مكاتب صغيرة بتركيا، وأنهم يهدفون إلى رفع صادراتهم إلى 2.5 مليار دولار في المدى القصير، و10 مليارات دولار في المدى البعيد.

وبيّنت الوزيرة أن الصادرات التركية من الحديد والفولاذ إلى الولايات المتحدة التي يدور الحديث حولها بسبب العقوبات الأمريكية تبلغ مليار دولار في الوقت الراهن، في حين تمكن الشباب الأتراك من الوصول إلى نفس المبلغ عبر بيع برامج ألعاب إلكترونية.