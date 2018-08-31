وزير الخزانة والمالية التركي: سنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الليرة

قال وزير الخزانة والمالية التركي، برات ألبيرق، إن بلاده ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الليرة.

جاء ذلك في كلمة ألبيرق خلال اجتماع تعريفي بقروض الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، بمدينة إسطنبول، اليوم الجمعة.

وأضاف ألبيرق أنه "يتعين علينا تنفيذ خطط عملية قصيرة جدًا، وقصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأمد، لتجنب وقوع تقلبات في الاقتصاد أمام كل التطورات المحتملة".

ولفت إلى أن "الاقتصاد التركي يتعرض منذ يوليو/تموز الماضي إلى هجمات اقتصادية تستهدف رفاهية الشعب التركي".

وأشاد ألبيرق بقطاع المصرفي التركي. مؤكدًا أن "القطاع في أقوى مراحله التضامنية على مر تاريخه".

ولفت إلى أن الحكومة بدأت باتخاذ خطوات تتعلق بالسياسات المالية لبلاده، واصفًا تلك السياسات بـ"القوية أكثر من أي وقت مضى".

وشدّد ألبيرق على أن جميع المؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الحقيقي، والبنوك في تركيا متضامنة ضد الهجمات الاقتصادية. مؤكدًا أن "تركيا مدركة جيدًا تلك الهجمات وستنتصر في النهاية".