تركيا وقطر توقعان اتفاقية شراكة تجارية واقتصادية شاملة

وقعت تركيا وقطر، اليوم الثلاثاء، بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية (TEOA)، التي تعتبر إحدى اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة الشاملة والواسعة بين البلدين.

واستقبلت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، وزير الاقتصاد والتجارة القطري أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني، للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية.

وفي كلمة عقب اللقاء، قالت بكجان إن "الصداقة التركية القطرية المستمرة منذ قرون سجلت اليوم مرحلة جديدة".

وأضافت: "وقعنا بالأحرف الأولى على اتفاقية خاصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ونتمنى أن تكون وسيلة خير للتجارة بين الطرفين".

وتهدف الاتفاقية إلى تحرير شامل في تجارة السلع والخدمات، وخفض تكاليف الإنتاج، من خلال توفير مشتقات النفط والغاز الطبيعي بأسعار أرخص.

كذلك، تشمل الاتفاقية، مجالي الاتصالات والخدمات المالية، ومن شأنها أن تحقق قفزة فيما يتعلق بخفض العجز في الحساب الجاري لتركيا، وجذب رؤوس الأموال القطرية إلى البلاد.

وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى قطر، في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، 611 مليون دولار، والواردات 195 مليون دولار.

بينما تولى المقاولون الأتراك، تنفيذ 137 مشروعًا بقيمة إجمالية 14.8 مليار دولار، حتى اليوم، في قطر.