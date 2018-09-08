مسؤول إيراني: تفاهمنا مع تركيا وروسيا لاعتماد العملات المحلية بالتجارة

قال رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همّتي، إن أنقرة وموسكو وطهران تفاهمت بخصوص استخدام العملات المحلية في التجارة.

وأضاف همّتي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه سيلتقي قريبا مدراء البنكين المركزييين التركي والروسي.

وأعرب عن تمنيه في أن تدخل المسائل المتفق عليها حيز التنفيذ بسرعة.

وأوضح أنهم أجروا مباحثات مثمرة بمشاركة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في قمة طهران الثلاثية التي عقدت أمس حول سوريا.

ولفت إلى أنه تم التفاهم حول ملفات تجارة النفط والغاز والمواد الأساسية والأمور المتعلقة بالقطاع المصرفي.

وأشار إلى أن الدول الثلاثة متفقة على ضرورة استبعاد الدولار من الأنشطة التجارية.

وأوضح أن تركيا وروسيا وإيران ستقوم بالتجارة بعملاتها المحلية، بموجب أسعار الصرف المحددة.