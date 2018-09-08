وزير الاقتصاد القطري: سنستثمر في قطاعات مختلفة بتركيا

قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري أحمد آل ثاني: "نثق بأن الاقتصاد التركي يستند إلى قواعد متينة".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها آل ثاني، للأناضول خلال المنتدى التجاري والاستثماري بين قطر وألمانيا في برلين.

وأضاف: "نعمل على تنويع استثماراتنا، وسنقوم بالاستثمارات في قطاعات مختلفة بتركيا".

ولفت إلى أن الـ15 مليار دولار التي استثمرتها بلاده في تركيا مؤخرا جاءت بالنظر إلى استناد الاقتصاد التركي إلى قواعد متينة.

وأكد أن القطاع الخاص في تركيا متطور جدا وخاصة في المجال التجاري، قائلا: "نحن بالتأكيد نثق بأن الاقتصاد التركي يستند إلى قواعد متينة... لهذا أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حزمة استثمارات مباشرة بقيمة 15 مليار دولار في تركيا".

وأشار إلى أن "تركيا وقطر صديقتان منذ أعوام طويلة، وستظلان كذلك".

بدوره قال المدير التنفيذي لمؤسسة الاستثمار القطرية، عبد الله آل ثاني، إن بلاده تواصل أعمالها بشكل سريع من أجل استثمارات جديدة في تركيا.

وأضاف أنهم سيعلنون قريبا المجالات التي ستتوزع فيها استثمارات بلاده.