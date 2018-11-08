وزير الخزانة والمالية التركي: اكتسبنا خبرة كبيرة عقب الهجمات التي استهدفت اقتصادنا

قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق إن بلاده اكتسبت خبرة كبيرة للغاية عقب الهجمات التي استهدفت على مدى شهرين اقتصادها ورفاه شعبها وعملتها الوطنية، وبدأت بإزالة سلبياتها بشكل تدريجي.

جاء ذلك في كلمة له في اجتماع عقد في غرفة تجارة وصناعة ولاية بورصا شمال غربي تركيا، اليوم الخميس.

وأضاف أنه بفضل النظام الرئاسي الذي يجعل اتخاذ القرارات سريعاً، تمكنت تركيا من إبداء رد فعل سريع وقوي حيال تقلبات أسعار الصرف لليرة التركية قبل شهرين، مؤكداً أنهم تمكنوا من تجاوز تلك المرحلة.

وشدد أن بلاده حققت قصة نجاح حقيقية في المجال الاقتصادي وفي كافة المجالات خلال السنوات الـ16 الأخيرة.

وأكد أن تركيا ستواصل اتخاذ خطوات مهمة جداً خلال السنوات الخمس المقبلة لكي تصبح واحدة من أقوى الاقتصادات المنتجة في العالم.