صادرات ألمانيا تنخفض أكثر من التوقعات

انخفضت الصادرات الألمانية أكثر من الواردات بما يخالف التوقعات، لينكمش الفائض التجاري للبلاد في الوقت الذي تسببت فيه التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في تباطؤ المحرك التقليدي للنمو في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية، انخفضت 0.8 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر، مع تراجع الواردات 0.4 بالمئة.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين، أشار إلى زيادة نسبتها 0.3 بالمئة في الصادرات وارتفاع بنسبة 0.8 بالمئة في الواردات.

وانكمش الفائض التجاري لألمانيا إلى 17.6 مليار يورو (20.09 مليار دولار) من القراءة المعدلة البالغة 18.2 مليار يورو في أغسطس.