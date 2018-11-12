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الميزان التجاري التركي يحقق فائضاً بمقدار 1.83 مليار دولار للشهر الثاني على التوالي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
الميزان التجاري التركي يحقق فائضاً بمقدار 1.83 مليار دولار للشهر الثاني على التوالي

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، أن الميزان التجاري في البلاد حقق فائضاً في أيلول/ سبتمبر للشهر الثاني على التوالي.

وبحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي، فقد بلغ فائض الحساب الجاري في سبتمبر 1.81 مليار دولار، مقارنة مع عجز بمقدار 4.4 مليار دولار سجل العام الماضي.

وكان الميزان التجاري قد حقق فائضاً قدره 2.59 مليار دولار في شهر آب/ أغسطس الماضي، وذلك للمرة الأولى في 3 سنوات.

وتجاوزت الأرقام الجديدة التوقعات، فيما نشرت وكالة الأناضول في وقت سابق الأسبوع الماضي، استطلاعاً شمل 19 خبيرا اقتصاديا، خلص إلى أن الحساب الجاري حقق في أيلول/ سبتمبر فائضاً قدره 1.97 مليار دولار.

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