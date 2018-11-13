مسؤول روسي: التعامل بالعملات المحلية مع تركيا أصبح ضرورة

قال مساعد وزير التجارة والصناعة الروسي، ألكسي غروزديف، اليوم الثلاثاء، إن تعامل بلاده وتركيا بالعملات المحلية في التبادلات التجارية القائمة بينهما، أصبح مطلباً وضرورة.

وأوضح غروزديف، في تصريح للأناضول، أن تركيا وروسيا ترغبان في حماية مؤسساتهما من قرار الدول الأخرى، من خلال تفعيل التعامل بالعملات المحلية.

وأضاف غروزديف أن الشركات الروسية تبدي اهتماما بالمشاريع التي تخدم المصالح الوطنية لتركيا، وأن موسكو وأنقرة اتفقتا على إعداد خطة عمل حول التجارة الخارجية.

وأشار إلى أن خطة العمل ستخدم المصالح الوطنية لتركيا وروسيا، وستسفر عن نتائج إيجابية خلال فترة قصيرة.

وتابع قائلاً: "الشركات التركية في روسيا تحقق نجاحات في قطاعات الزراعة والإنشاءات والنسيج، ودخلنا مرحلة جديدة في تعاملاتنا التجارية تتمثل في تبادل الخبرات والكوادر والتكنولوجيا والدورات التعليمية".

كما دعا إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع صناعة السفن المدنية المخصصة لنقل الركاب، مشيراً في هذا السياق إلى قوة هذا القطاع في روسيا وتركيا معاً.