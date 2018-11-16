ارتفاع الصادرات التركية 13,1% خلال أكتوبر الماضي

قالت وزير التجارة التركية روهصار بكجان، الجمعة، إن صادرات البلاد سجلت ارتفاعًا بنسبة 13.1 % في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2017.

جاء ذلك في كلمة لها على هامش حفل افتتاح ملتقى "أسبوع تركيا للتصميم" في إسطنبول، برعاية وزارة التجارة ومجلس المصدرين الأتراك.

وأشارت "بكجان"، أنّ صادرات البلاد بلغ حجمها 15 مليارًا و732 مليون دولار، في أكتوبر الماضي.

وشددت على ضرورة الحرص على الوصول إلى "استدامة في زيادة الصادرات" عامًا بعد آخر.

وتابعت أن ذلك يتحقق من خلال تطوير التكنولوجيا ورقمنة المنتجات، وتعزيز العلامات التجارية والإبداع في التصاميم.

كما أشارت بكجان، إلى سعي تركيا للمنافسة بقوة في أسواق الدول ذات الدخل المرتفع، على غرار وضعها الحالي في الدول متوسطة الدخل.